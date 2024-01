Prefeitura de Campo Grande fecha contrato para reforma do CRAS Guanandi

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Campo Grande tornou público o contrato com a empresa vencedora da licitação para a reforma do CRAS Guanandi/Shalon. A Empresa MRL Comércio de Materiais Elétricos e Serviços Eireli - ME será responsável pela execução do projeto.

O CRAS está localizado na Rua Arapuã, n. 254, no Bairro Guanandi, e o investimento total para a reforma é de R$ 916.829,35 (novecentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

O prazo para conclusão da obra é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a serem contados a partir do recebimento pela empresa contratada da Ordem de Execução dos Serviços emitida pela SISEP. A Administração tem a prerrogativa de prorrogar esse prazo, conforme seu critério.

Fonte: Diogrande

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também