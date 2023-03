Prefeitura de ChapadÃ£o do Sul "tira" Ã´nibus escolar e pais querem explicaÃ§Ãµes

Mães e pais de Chapadão do Sul estão organizando uma manifestação na Câmara Municipal da cidade após seus filhos ficarem sem transporte escolar devido à uma suspensão da prefeitura.

Ao JD1, a mãe de uma aluna diz que os 36 veículos pararam de circular na cidade no começo deste ano. "O prefeito tirou os ônibus alegando que tem uma lei a favor dele, já que eles não poderiam estar sendo usados para transportar as crianças. Por isso as crianças vem correndo risco na rua, chuva. Sempre teve esses ônibus e agora ele cortou”, explica Michelle Sales Sidrins.

Além de querer saber o porquê os ônibus estão parados, os pais estão procurando uma solução para o caos que virou a ida e a volta da escola. “Queremos saber por que tirou? Qual o motivo, já que é para ser usado pelos alunos”, questiona.

Cerca de 74 pais assinaram a lista confirmando presença na manifestação que está marcada para começar as 18h30 na praça da cidade e depois seguir a pé até a frente da Câmara Municipal.

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador André Ricardo dos Anjos, disse ser a favor da reivindicação dos moradores. “Sou solidário a reivindicação. O que tiver dentro da Lei e for de direito pode contar comigo”, comentou ele ao JD1.

A reportagem do JD1 Notícias tentou entrar em contato com o prefeito João Carlos Krug, o secretário de educação Guerino Perius e também com alguns vereadores da cidade, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também