Prefeitura de Ribas do Rio Pardo abre concurso com salário de até R$ 17 mil

A prefeitura de Ribas do Rio Pardo abriu inscrições para concurso público com 561 vagas, sendo 111 vagas para quem possui ensino superior, 81 para ensino médio, 76 vagas para ensino fundamental e 293 vagas para quem é apenas alfabetizado.

Os salários vão até R$ 17 mil, os interessados devem se candidatar até o dia 26 de dezembro pelo site da Fapec . Entre as vagas para ensino superior, há oportunidades para: advogado, analista de sistemas, assistente social, contador, educador físico, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta e médico cardiologista.

No ensino médio, as vagas são para: agente de administração, agente de fiscalização, auxiliar de consultório dentário, educador social e eletricista de baixa e alta tensão.

Há ainda as oportunidades de nível fundamental e para quem é alfabetizado, são elas: agente de proteção social, fiscal de atividades urbanas, mecânico, monitor de oficina de artes, motorista de ambulância, auxiliar de educação infantil, borracheiro e recepcionista.

A taxa de inscrição para quem for prestar o concurso para cargos de ensino superior é de R120, nível médio é R$ 100 e R$ 90para ensino fundamental e alfabetizado.

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição vai até dia 1° de dezembro. Acesse o edital no link.

