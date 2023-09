Prefeitura divulga abertura de processo seletivo para intérprete de Libras

A Prefeitura de Campo Grande por meio das Secretarias de Gestão e Defesa dos Direitos do Consumidor, divulgou o período de inscrições para a realização do processo seletivo simplificado para contratação temporária de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O processo seletivo destina-se à seleção de tradutor e intérprete de Libras, para atuar no regime de contratação temporária, em caráter de excepcional por prazo determinado de 12 meses.

As etapas do processo seletivo serão divulgadas através do Diário Oficial de Campo Grande, no endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo nos dias 11 e 12 de setembro.

O processo seletivo selecionará tradutor e intérprete de libras e mais quatro para cadastro reserva. O profissional irá ter carga horária de 40h semanais e remuneração de R$ 3.200.

Para a função é exigido que o candidato tenha Bacharelado em Tradução e Interpretação da Libras/ Língua Portuguesa/ Libras; Graduação de Tradutor e Intérprete, com habilitação em Libras, com ênfase em Língua Portuguesa; ou Graduação em Letras/Libras; ou Certificado de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/ Língua Portuguesa/ Libras (PROLIBRAS) - nível superior. Veja todas os requisitos no Diário Oficial a partir da págna 11.

