Prefeitura divulga abertura de processo seletivo para profissionais de educação física

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) divulgou em edição extra do Diário Oficial de segunda-feira (11), o período de inscrições e normas do processo seletivo simplificado para seleção e contratação, de agente social de esporte e lazer.



A seleção para a função de que trata este Processo Seletivo envolverá as seguintes etapas: Inscrição (presencial); Entrega de documentos (presencial); Prova de Títulos (qualificação e experiência profissional) 1ª Etapa; Entrevista Técnica (individual) 2ª Etapa.

A remuneração vai de R$ 2.400 a R$ 4.800, entre os requisitos, o candidato deve ter graduação plena em Educação Física/ Bacharel, com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer nas áreas correspondentes de cada função.



Entre as vagas abertas estão a modalidade de atletismo, balé, fit dance, ginástica rítmica e ginástica artística.

A inscrição será realizada nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, presencialmente das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada à Rua Dr. Paulo Machado, n. 663 Bairro Santa Fé.



Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar: A Ficha de Inscrição preenchida pelo próprio candidato e o Curriculum Vitae, conforme modelos constantes dos Anexos I e II disponível para download no site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e, também, disponível na Fundação Municipal de Esportes do Município de Campo Grande.



Confira o edital completo no Diogrande n.°7.308 no link.



