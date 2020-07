Prefeitura divulga ganhadores do Nota Premiada CG; confira os nomes

A Prefeitura de Campo Grande realizou na manhã desta segunda-feira (6) o primeiro sorteio da promoção “Nota Premiada Campo Grande” para o exercício de 2020, pela extração da Loteria Federal. Este sorteio corresponde às notas fiscais emitidas nos meses de janeiro e fevereiro, que geraram um total de 225 mil cupons.

Confira os primeiros ganhadores por CPF da Nota Premiada Campo Grande:

- 1º R$ 50.000,00 – 028..-02 – Tatyane Pereira Silveira

- 2º R$ 15.000,00 – 026..-67 – Amanda Prado Montiel

- 3º R$ 5.000,00 – 389..-15 – Gianni Yara da Costa Lessa dos Santos

Os prêmios sorteados serão entregues aos contemplados, em solenidade pública ou via Live no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no prazo de até 30 dias contados a partir da data de realização do sorteio.

O programa objetiva incentivar o cidadão a exigir a nota, estimulando-o a fiscalizar a contribuição dos impostos. Para participar, o contribuinte terá que fazer o cadastro e exigir, todas as vezes que comprar um serviço que incida o ISSQN, o CPF na nota fiscal. Os prêmios são de R$ 50 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar).

Confira o cronograma dos próximos sorteios:

