Prefeitura divulga processo seletivo para auxiliar de manutenção

Foi divulgado no Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (12), a período de abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para seleção de auxiliar de manutenção para formação de Cadastro de Reserva (CR).

Os candidatos aprovados farão a recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário em setores específicos da Prefeitura de Campo Grande.



São requisitos para o preenchimento da vaga, ser alfabetizado e ter experiência profissional em serviços de limpeza, conservação e manutenção. As vagas são para cadastro reserva, com jornada de trabalho de 40h e remuneração bruta mensal de R$ 1.412.

A Secretaria Municipal de Gestão dará ampla divulgação às etapas do Processo Seletivo Simplificado através do Diário Oficial do Município de Campo Grande, no endereço eletrônico: diogrande.campogrande.ms.gov.br .

A inscrição será realizada nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2024, presencialmente, no horário das 8h às 10h e das 13h30min às 16h, no Plenarinho do Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500, Centro – Campo Grande-MS, e serão distribuídas, até às dez horas (matutino) e até às 16 horas (vespertino), 400 senhas, por período, dentro do prazo estabelecido para a realização das inscrições.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar: a) a Ficha de Inscrição preenchida, datada e assinada pelo próprio candidato, conforme modelo do Anexo Único disponível para download no endereço eletrônico :www. campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e também, disponível no Plenarinho do Paço Municipal.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também