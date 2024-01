Prefeitura divulga processo seletivo para estágio remunerado

A Secretaria Municipal de Gestão divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (24), a abertura das inscrições do Processo Seletivo de Prova de Títulos, para seleção de acadêmicos dos cursos de nível superior interessados em realizar Estágio de Complementação Educacional Remunerado, nos órgãos do Executivo Municipal de Campo Grande.

A carga horária do estágio é de 4h diárias, totalizando 20horas semanais e deverá ser compatível com as atividades acadêmicas do estagiário. O estagiário receberá uma bolsa de complementação educacional mensal no valor equivalente a um salário mínimo e auxílio-transporte.

Podem se candidatar estudantes do 3° ao 8° semestre que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, presencial ou à distância (EaD), reconhecidos pelo Ministério da Educação

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet a partir de 24 de janeiro até às 23:59 horas do dia 4 de fevereiro de 2024, pelo portal do estágio https://estagio.campogrande.ms.gov.br/home , onde também devem ser enviados os documentos para Prova de Títulos

As vagas são divididas em administração (30); agronomia (1); análise de desenvolvimento de sistemas (6); arquitetura (21); artes visuais (1); ciência da computação (6); ciências contábeis (3); ciência de dados (1); direito (74); economia (3); enfermagem (90); engenharia ambiental (12); engenharia civil (19); engenharia de sofware e farmácia (1); História (3); jornalismo (8); Nutrição (7); pedagogia (153); psicologia (9);publicidade e propaganda (3); Serviço Social (9) e Turismo (7).

Confira o edital no link .

