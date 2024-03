Prefeitura divulga processo seletivo para motoristas de transporte escolar

Os processos seletivos para a seleção de motorista de transporte escolar e motorista de veículos pesados tiveram edital divulgado em publicação do Diário Oficial desta quarta-feira (27),através da Secretaria Municipal de Gestão

A seleção será para formação do Cadastro de Reserva do Processo n. 42163/2023-48, para efeito de proceder à recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário da Prefeitura de Campo Grande.

Para ambas as funções, a carga horária é de 40 horas semanais e remuneração bruta de R$ 1.600.

Para as vagas de motorista de transporte escolar, entre os requisitos exigido é o candidato ter acima de 21 anos; ser habilitado na categoria ¨D¨ ou ¨E¨; apresentar registro emitido pelo órgão de trânsito da inexistência de infrações de trânsito ou não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses ; ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Para motorista de veículos pesados é necessário ter ensino fundamental completo; ter idade superior a 18 anos. ser habilitado na categoria ¨C¨, ¨D ¨ou ¨E¨; comprovar inexistência de infrações de trânsito ou profissional enquadrado no §5° do artigo 261 do CTB (Redação dada pela lei n. 14.071/2020); e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação/CNH.

As inscrições serão realizadas presencialmente no Plenarinho do Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500, Centro. O período para se inscrever é de 03 e 04 de abril de 2024, das 8h às 10h e das 13h30min às 16h.

Confira o edital no Diário Oficial de Campo Grande n°7.439 a partir da página 3.

