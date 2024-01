Prefeitura divulga resultado de seleção para professores temporários em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tornou público nesta quarta-feira (10) o resultado final do processo seletivo para professores temporários da Rede Municipal de Ensino (REME). O anúncio foi feito por meio do Diário Oficial (Diogrande) n. 7.344.

A classificação dos candidatos foi realizada de acordo com a ordem decrescente das notas finais obtidas no processo seletivo. A relação completa dos aprovados está disponível em 77 páginas no Diogrande e pode ser acessada através do link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MDEyIn0%3D.pdf

A administração municipal ressalta que a classificação no processo seletivo não garante a convocação do professor, sendo esta condicionada à classificação final e à disponibilidade de vagas nas unidades escolares da REME.

