Prefeitura divulga resultado do processo seletivo para auxiliar de manutenção

Foram divulgados pela Secretaria Municipal de Gestão, por meio de publicação no Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (22), o resultado e classificação final dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção de auxiliar de manutenção.

Os candidatos serão convocados para formação de Cadastro de Reserva (CR), para substituir vacâncias e assegurar a prestação dos serviços de asseio, conservação, manutenção, higiene e limpeza das instalações físicas, móveis e equipamentos dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Os nomes dos candidatos que concorrem as vagas de ampla concorrência e cotistas estão disposto no Diogrande n.11.421 a partir da página 9.

