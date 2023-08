Prefeitura entrega prêmio da Nota Premiada nesta quarta-feira

Esta quarta-feira (23), deve fazer a alegria de algum sortudo de Campo Grande, pois a prefeitura deve realizar a entrega das premiações do 1° sorteio do IPTU dá Prêmios 2023, o 2° sorteio de premiação e também a entrega dos prêmios do sorteio da Nota Premiada 2023.

Serão entregues 8 os prêmios do 1° sorteio, realizado no dia 21 de junho, sendo eles:1 Automóvel 0 km, 1 Motocicleta 0 Km, 3 televisores e 3 aparelhos de ar condicionado.

A ação é realizada para beneficiar os contribuintes que cumprem com suas obrigações junto ao Fisco Municipal e incentivar o pagamento em dia do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Prefeitura realiza o Concurso IPTU Dá Prêmios/2023, conforme decreto n° 15.457, de 9 de dezembro de 2022.

Também serão entregues os 11 prêmios do 2º Sorteio da “Nota Premiada Campo Grande”, exercício de 2023, referente aos cupons de abril, maio e junho. Os seguintes valores líquidos a receber por sorteio são: 3 prêmios de R$ 20 mil, 3 prêmios de R$ 10 mil e 5 prêmios de R$ 5 mil.

