Prefeitura finaliza empreendimento e entrega casa própria de 260 famílias

Os 260 beneficiários do Residencial Rui Pimentel, obra contratada através do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em 2012, e que teve as obras paradas durante mais de 4 anos, já podem voltar a sorrir com a entrega dos imóveis.

A demanda de famílias foi dividida entre a EMHA e Agehab, sendo 124 famílias selecionadas pela Agência Municipal de Habitação e 136 pela agência estadual, conforme os critérios estabelecidos por Lei pelo PMCMV.

O residencial havia sido contratado em 2012, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR ) oriundo do Governo Federal. Desde então, as famílias que se cumpriram os critérios do PMCMV aguardavam a finalização das obras.

O sonho tinha sido adiado, já que a empreiteira contratada à época pelo agente financeiro e detentor legal deste empreendimento decretou falência com cerca de 90% das obras concluídas.

Sem perspectivas de finalizar as obras, a parceria entre a atual gestão da Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado propiciaram o aporte de recursos das esferas municipal e estadual para por fim ao sofrimento dessas famílias.

Após a assinatura do aporte, que aconteceu no dia 2 de abril deste ano, as obras foram retomadas. O residencial está sendo entregue completamente reformado e finalizado, um compromisso que o prefeito Marquinhos Trad cumpre junto a essas famílias, ainda em 2019.

