Prefeitura habilita moradores de rua em curso de cabeleireiro

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Interiores ofereceu um curso de cabeleireiro e barbeiro, qualificando moradores do Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua (Cetremi), nesta terça-feira (17), foram entregues 10 certificados de conclusão do curso que já qualificou 750 pessoas em situação de vulnerabilidade em 2019.

O curso tem duração de dois meses e beneficia homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Que agora, terão mais oportunidade de voltar ao mercado de trabalho e garantirem o próprio sustento.

Ministrado pela primeira vez na unidade de acolhimento, o curso visa qualificar profissionalmente os acolhidos de forma que eles possam exercer a profissão de Barbeiro e Cabeleireiro e tenham a oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho. A Prefeitura disponibilizou ainda kits completos de materiais para que os futuros profissionais possam começar a trabalhar.

Wesley Igor completou 24 anos e há 12 vive nas ruas. Ele contou um pouco sobre sua história de vida e como o curso será uma nova esperança que se abrirá para ele e para os demais acolhidos.

“Me envolvi no crime desde muito cedo. Dei muito desgosto para minha família, vendia drogas, acabei preso por cinco anos e depois de cumprir minha pena, passei a ser usar drogas e fiquei morando nas ruas por mais de um ano. Depois de perder meu irmão, minha mãe disse que o sonho dela era que pelo menos, um dos filhos fosse barbeiro, isso me comoveu bastante, me motivou a parar de usar drogas e mostrar para minha família que poderia dar a volta por cima. E aqui no Cetremi consegui mudar a minha realidade e sou muito grato por essa oportunidade”, comemorou

O secretário de assistência social, José Mário Antunes, ressaltou a importância de dar oportunidade para as pessoas poderem transformar suas vidas. “Todos são guerreiros. Vocês foram em busca da autonomia de vocês e já é perceptível a mudança de todos. Foram perseverantes, deixaram o passado de lado e agora estão reescrevendo uma nova história”, destacou.

O instrutor do curso, Marcos Rogério, explicou que o objetivo do curso é incluir novamente as pessoas no mercado de trabalho e na sociedade. “Aqui mostramos que só depende de cada um para chegar naquele objetivo e acreditar sempre, nunca desanimar”, disse.

Além do Cetremi, o curso é ministrado no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas e no Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG) com apoio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

