Prefeitura inaugura o Monumento da Rota Bioceânica na Praça do Rádio

Foi inaugurado no final da tarde desta quinta-feira (14), na Praça do Rádio Clube, na região central de Campo Grande, o Monumento da Rota Bioceânica, que celebra a união dos governos do Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina e Chile na colaboração do projeto.

O evento de inauguração do monumento que celebra a megaestrada, também chamada de Rota de Integração Latino-Americana (RILA), contou com a presença de diversas autoridades e representantes, tanto brasileiras quanto dos países participantes.

O vice-governador do Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, esteve presente na inauguração do monumento e destacou a importância dele para a consolidação de Campo Grande em meio a RILA.

“Esse monumento é a consolidação de Campo Grande não apenas como a Capital de todos os sul-mato-grossenses, mas também se consolidando como a Capital da Rota Bioceânica, essa rota tão importante para a integração de culturas, integração entre nossos povos da América Latina, Paraguai, Chile, Bolívia, Argentina”, afirmou Barbosinha.

“Abrir esse canal de diálogo tão importante, e Campo Grande se consolidando como o centro de referência dos escritórios, [...] é muito importante para que efetivamente a Rota Bioceânica não seja apenas um roteiro no mapa, mas se consolide efetivamente como a integração latino-americana e econômica desse caminho para a Ásia e para a costa oeste dos Estados Unidos”, disse o vice-governador.

Barbosinha também destaca que a Rota é importante não só para a entrada de produtos de fora, mas a saída de produtos brasileiros para o resto do mundo, além de apontar para as possibilidades não só comerciais, como a turística.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, pontuou que esse é mais um passo em direção à concretizar a Capital como centro logístico da Rota Bioceânica.

“Esse monumento coloca Campo Grande no centro da Rota Bioceânica, no centro econômico, financeiro e logístico, que trará desenvolvimento para Campo Grande e para todo o Estado de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Adriane ainda pontuou que Campo Grande ser considerada um centro logístico para a Rota será essencial para garantir o desenvolvimento econômico e turístico, tanto de Mato Grosso do Sul quanto da região central do Brasil.

“Esse monumento, com as bandeiras dos países que integram a Rota Bioceânica hoje, aqui, é um monumento que traz para a população a certeza que esta rota [acontecerá], e que Campo Grande está no centro da rota, e que o desenvolvimento começa a chegar aqui através desses países”, disse a prefeita.

Confira o momento em que o monumento é oficialmente inaugurado:

Deixe seu Comentário

Leia Também