Prefeitura inicia plantio de mudas frutíferas na Apa do Ceroula

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), iniciou nessa sexta-feira (31) o plantio de mudas frutíferas no Assentamento Conquista, na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula).

Wilma da Silva, representante do Conselho Gestor da APA do Ceroula, falou sobre a importância da ação “Hoje plantamos mudas frutíferas. Para nós, essas árvores irão contribuir amenizando o calor, servindo de alimento para os animais da região e para a população”.

Além da ação do plantio, os moradores puderam levar as mudas para plantar em seus respectivos lotes para contribuir ainda mais para a arborização da região.

Berenice Domingues, diretora-presidente da Planurb, enfatizou o objetivo da ação promovida pela prefeitura. “Imagina um futuro sem árvores? Impossível! Plantar uma árvore é oferecer um presente para as próximas gerações, e contribuir para a melhoria do meio ambiente”.

APA do Ceroula

A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula foi criada com a função de recuperar, proteger e conservas os cursos d’água que fazem parte da bacia do Córrego Ceroula.

Os 66 mil hectares também protegem os ecossistemas locais, as paisagens notáveis, o solo e demais atributos naturais.

