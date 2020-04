Prefeitura instaura decreto para multar quem não usar máscaras

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

A prefeitura de Alta Floresta, município de Mato Grosso, baixou um decreto impondo a obrigatoriedade de utilização de máscara na cidade, e a aplicação de multa a quem não cumprir as determinações.

De acordo com o prefeito, Asiel Bezerra de Araújo “Os donos de quaisquer tipos de estabelecimentos (comerciais, industriais, etc.) somente poderão permitir o acesso de clientes/frequentadores que estiverem utilizando máscaras”, ressaltou em decreto.

O documento estabeleceu penalidades aos estabelecimentos comerciais flagrados com pessoas sem a utilização do equipamento, no valor de R$ 1 mil. Já as pessoas que estiverem sem máscara serão multadas em R$ 500.

A fiscalização será exercida pela administração municipal, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde estipular o controle de jornada, escala de trabalho dos servidores que realizarem as fiscalizações.

Essas medidas fazem parte do plano temporário e emergencial de ações voltadas à prevenção ao avanço do contágio do novo coronavírus (Covid-19).

Caso único de coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), no boletim desta terça-feira (21), informou o registro de um caso confirmado de Covid-19 no município de Alta Floresta.

Segundo a Prefeitura de Alta Floresta, esse paciente confirmado com o novo coronavírus encontra-se na fase final do isolamento.

