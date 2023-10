Adriane lança complexo de acolhimento para crianças e adolescentes

Na manhã desta segunda-feira (02), a Prefeitura Municipal de Campo Grande comunicou o lançamento da Casa Sophia, que será um complexo de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco de violência. A previsão é que o espaço seja lançado na próxima terça-feira (10).

O nome escolhido é em homenagem à pequena Sophia de Jesus Ocampo, de pouco mais de dois anos, que foi espancada e morta no início do ano pela mãe e pelo padrasto em Campo Grande.

O espaço é dedicado para a proteção social de mães, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, submetida a violação de direitos, em situação de vulnerabilidade e risco de violência, e oferecerá atividades que contribuam para melhorar os traumas decorrentes de todo tipo de abuso sofrido.

Para a prefeita Adriane Lopes, essa é uma iniciativa que vai trazer respostas rápidas, quando se trata de defender as crianças. “Vamos fazer um trabalho de conscientização nas escolas, porque as nossas crianças precisam ter informação, e é necessário que elas saibam como se defender”, disse.

O lançamento faz parte da Semana da Criança que acontecerá entre os dias 10 e 15 de outubro, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal. Além da casa, a programação também conta com um "abusômetro", painel virtual de estatísticas, que será fixado ao site SOS Crianças - Rede de Proteção à Infância.

A Semana da Criança contará com atividades lúdicas, contação de histórias, brincadeiras, piqueniques, palestras, música, teatro, ginástica laboral, gincanas, oficinas e show infantil.

O evento também realizará o chá revelação do Sr. e Sra. Rena, personagens marcantes do Natal. Além disso, também terá a premiação do concurso literário feito pelas escolas municipais. A abertura da Semana da Criança no dia 10 de outubro será às 14h e segue até 21h.

