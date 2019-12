Prefeitura oferece curso de férias gratuito com 600 vagas

A prefeitura abriu inscrições para os cursos que compõem o programa Telecentro 2.0. Serão 600 nos períodos matutino, vespertino e noturno em todo o mês de janeiro de 2020, ministrados gratuitamente.

Os cursos que serão ministrados são o de Auxiliar Administrativo, Excel, Word e Informática básica. As aulas serão de segunda-feira a sexta-feira.

O subsecretário Maicon Nogueira, afirma que o grande número de jovens e adultos que passaram pelos cursos oferecidos gratuitamente, representa o sucesso de toda a equipe de trabalho. “Temos uma equipe comprometida com os jovens de nossa cidade, onde cada servidor sabe exercer seu ofício com amor e responsabilidade, sempre trabalhamos com o lema de servir nossa população e quando a gestão do prefeito Marquinhos Trad criou a Subsecretaria de Juventude fui presenteado em tocar este lindo projeto”, ressaltou.

Os interessados em participar do curso de férias podem ligar no (67) 3314-3577 ou acesse pelo WhatsApp (67) 99155-0831 ou ainda pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

O programa Telecentro 2.0, criado em 2017, já capacitou mais de 7 mil jovens e, neste ano de 2019 foram 55 turmas totalizando 3.120 jovens e adultos capacitados com habilidades em conhecimentos técnicos como por exemplo: vendas e atendimento, auxiliar administrativo, empreendedorismo, liderança, marketing digital, gestão financeira, inglês, espanhol, Excel, Word e informática básica.

Confira o Cronograma:

– segunda-feira a sexta-feira para cada semana

– dias do mês de Janeiro/2020 – 6 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31

– Cursos: Auxiliar Administrativo, Excel e Informática básica e Word.

