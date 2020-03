Prefeitura oferece cursos para produção e venda de doces na Páscoa

Com o fim do carnaval os olhos e pensamentos dos campo-grandensses já estão se voltando para a Páscoa, onde, para muitos, é uma época que pode gerar uma renda extra com a venda de doces e ovos de chocolate.

Para isso, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) está oferecendo cursos de alfajor, bolo de pote, laços e tiara e bico de pato em vários bairros de Campo Grande.

A presidente do Conselho Gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, lembra que o Fundo de Apoio à Comunidade está ampliando os cursos de geração de renda na área de doces, para proporcionar mais oportunidades durante a Páscoa, e também todo o ano.

“Através das lideranças de bairros, estamos buscando atender os pedidos para capacitação, conforme a demanda de mercado também. Uma gestão participativa e colaborativa tende a desenvolver mais e melhor a cidade”, afirma Tatiana.

O primeiro curso de Laços/Tiara e Bico de Pato começa nesta terça-feira (10), no Rancho Alegre. O mesmo curso também será realizado no Paulo Coelho Machado. São três dias de cursos e 25 vagas.

Já o curso de alfajor começa na sexta-feira (13), no Jardim Nova Jerusalém. Esta capacitação acontece ainda na sexta-feira (20), no Bairro Vila Fernanda e na terça-feira (24), no Canguru. É um dia de capacitação e também são 25 vagas ofertadas em cada região.

O curso de bolo de pote acontece na quarta-feira (25) no Santa Emilia, na quinta-feira (26) no Caiobá I, na sexta-feira (27) no Coophasul e na segunda-feira (31) no Campo Nobre. Também será um dia de capacitação e 25 vagas ofertadas em cada região.

Todos os cursos são gratuitos e a pessoa sai capacitada para fazer os produtos e vendê-los como renda extra.

