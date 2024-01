Prefeitura publica deferimento das inscrições do concurso para professores

O edital com o deferimento das inscrições dos candidatos do Concurso Público de Provas e Títulos para cargos efetivos de professor para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi publicado no Suplemento II da edição desta sexta-feira (19) do Diário Oficial de Campo Grande.

O candidato que tiver a inscrição indeferida poderá entrar com recurso no prazo máximo de 2 dias úteis, contados a partir da data de publicação do Edital. O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br , no período das 0h00min do dia 22/01/2024 até às 23h59min do dia 23/01/2024, observado o horário oficial de Brasília/DF, ou seja, o recurso deve ser enviado até às 23h da próxima terça-feira (horário de MS).

No dia 26 de janeiro, a organizadora do certame irá publicar os horários e locais de provas que serão realizadas no dia 4 de fevereiro. O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 1º de março e da redação no dia 26 de março. A homologação do resultado final e classificação está prevista para divulgação no dia 30 de abril de 2024.

O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico www.avalia.org.br , a partir do dia 26 e imprimir o cartão de informação do candidato, que informará o horário e local de realização da prova objetiva e Redação.

Parte das vagas foram destinadas para candidatos com deficiência, negros e indígenas. Confira a lista das distribuições disponíveis :

* Professor de ensino médio (120 vagas);

* Professor de educação infantil (82 vagas);

* Professor de arte (84 vagas);

* Professor de educação física (10 vagas);

* Professor de língua inglesa (5 vagas);

* Professor de língua portuguesa (5 vagas);

* Professor de matemática (5 vagas);

* Professor de geografia (4 vagas);

* Professor de história (4 vagas);

* Professor de ciências (4 vagas).

Confira o edital no link.

