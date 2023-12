Prefeitura publica resultados de isenção de taxa para concurso de professores em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Gestão (Seges) tornou público, nesta quarta-feira (27), o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Concurso Público para Professores em Campo Grande. A lista completa está disponível no Diogrande (Diário Oficial).

Os candidatos cujos pedidos foram indeferidos têm a oportunidade de verificar individualmente os motivos desse indeferimento por meio do link "Boletim de Análise de Isenção", acessível no site www.avalia.org.br.

Em caso de indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, os candidatos têm o direito de apresentar recurso no prazo máximo de 2 dias úteis, contados a partir da data de publicação.

O procedimento de recurso deve ser protocolado utilizando o formulário próprio disponível no site www.avalia.org.br. O período para apresentação de recursos é das 0h00min do dia 28/12/2023 até as 23h59min do dia 29/12/2023, considerando o horário oficial do Mato Grosso do Sul.

A lista completa de deferimentos e indeferimentos pode ser consultada no Diogrande a partir da página 2 [clique aqui].

