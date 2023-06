Prefeitura realiza a 4ª edição do Café com Conselheiros, no Rita Vieira

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realizou, na manhã deste domingo (25), a 4ª edição do Café com Conselheiros Regionais, na Região Urbana do Bandeira, no Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), no Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Rita Vieira.

Com o objetivo de fortalecer a parceria entre o Poder Executivo Municipal e as lideranças comunitárias das sete regiões da Capital, o projeto, organizado por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), leva diversas secretarias até os bairros, garantindo um canal de comunicação extra entre as comunidades e a prefeitura.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes comemorou a realização do projeto e destacou sua importância para a Capital.

“Nosso objeto é entender, ouvir, anotar e resolver os problemas de Campo Grande, para isso que serve esse momento, entender o que podemos melhorar juntos. Nós vamos voltar aqui depois para saber como está a atuação de cada secretaria aqui nessa região, estamos aqui para solucionar problemas”, comentou.

Durante o evento, os conselheiros regionais também receberam suas carteirinhas de identificação, confeccionadas para facilitar a identificação quando eles forem buscar atendimento juntos aos órgãos municipais.

A 5ª edição do Café com os Conselheiros Regionais está marcada para o dia 29 de julho, na Região Urbana do Anhanduizinho.

