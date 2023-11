Prefeitura realiza workshop gratuito sobre o mundo da moda

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv), irá realizar um Workshop Carreira no Mundo da Moda no dia 24 de novembro, das 14h às 18h, na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de dezembro, 924, no 3º andar do Edifício Marrakech.

Durante o evento, os participantes aprenderão como identificar uma boa agência, cuidados com a carreira e tudo que envolve a profissão. “Se você sonha em ser modelo, esta é a sua chance. Vamos abordar sobre andamento e postura, noções de passarela, posicionamento na frente das câmeras, além de identificar o mercado de trabalho. É uma oportunidade única de um curso totalmente gratuito”, explicou Eliane Recalde, especialista em modelos e moda.

As inscrições devem ser feitas através do link: https://sejuvcg-workshop-de-moda.cheetah.builderall.com/

Serviço:

Workshop Carreira no Mundo da Moda

Dia: 24 de novembro

Horário: 14h às 18h

Local: Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar.

Deixe seu Comentário

Leia Também