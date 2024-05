Prefeitura troca subsecretária de Defesa dos Direitos Humanos

Conforme a publicação do Diário Oficial de Campo Grande de terça-feira (30), a Subsecretária municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Thais Helena Vieira, foi exonerada do cargo a pedido.



Em seu lugar, foi nomeada a psicóloga Priscilla Carla dos Santos Justi, pós-graduada em Psicologia, Saúde do Adulto e do Idoso e Psicologia e Saúde Mental.



Priscilla atuou na Secretaria Municipal de Assistência Social por 15 anos, onde iniciou seu trabalho como técnica de referência no CRAS Moema, atuando por 5 anos nesta função, posteriormente, foi coordenadora do Centro de Convivência Itamaracá, coordenadora do CRAS Guanandi e meio e mais recentemente, esteve à frente da Gerência de Proteção Social Básica, no período de setembro de 2023 até agora.



Priscilla Justi disse que se sente preparada para o desafio à frente da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande. “Minha expectativa é contribuir com uma gestão humanizada, me comprometendo a desenvolver um trabalho sólido e ético pautado no compromisso com a defesa e promoção dos direitos fundamentais de todas as pessoas, tendo em vista a importância dos Direitos Humanos na sociedade e os desafios que precisam ser enfrentados”, afirmou.







