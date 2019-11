Prefeitura vai recapear 200 quilômetros de ruas na capital

A Prefeitura de Campo Grande vai recapear 200 quilômetros de vias nas sete regiões da cidade, chegando a 265 quilômetros de vias recuperadas desde o início da gestão. Com as intervenções, praticamente todos os corredores de acesso aos bairros mais distantes do centro da cidade receberão asfalto novo, além das ruas de maior movimento.

“Nós estamos preocupados com a manutenção das vias, para que o custo com tapa-buraco seja menor. A 13 de Maio, por exemplo, nunca tinha sido recapeada, e recebeu o cuidado da nossa gestão agora. Isso garante economia para os cofres públicos, mobilidade e segurança para nossa população”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Ainda neste mês, será licitada a execução de 25 quilômetros de recapeamento, investimento de R$ 18 milhões, com prioridade para os bairros (21 km).

Estão em andamento frentes de serviço na área central, no Bairro Nova Lima, na Avenida Bandeirantes e já estão sendo feitas sondagens para o recapeamento da rua Bahia.

Os investimentos, segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, serão custeados com recursos já contratados do PAC Pavimentação, Mobilidade Urbana, FINISA, do BID dentro do Reviva Campo Grande e do Orçamento da União, viabilizado por emenda impositiva da bancada federal no valor de R$ 21,2 milhões.

A Águas Guariroba, atendendo a pedido da Prefeitura, já está custeando a execução de 60 quilômetros de recapeamento, abrangendo ruas onde substituirá a rede de água com cimento amianto, por tubulação de PVC.

Há um financiamento em fase de contratação, no valor de R$ 96,1 milhões, destinado à mobilidade urbana, o Avançar Cidades. Ele garantirá o recapeamento e implantação de 31,6 quilômetros de corredores do transporte coletivo para fechar a interligação dos terminais Guaicurus/Morenão/General Osório e Nova Bahia.

Com estes recursos do Avançar e mais os do Mobilidade Urbana, serão recapeadas e receberam drenagem vias como Gury Marques, Costa e Silva, Calógeras, Rui Barbosa, Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad, Alegrete e 25 de Dezembro. Junto com o asfalto novo, estão previstos sistema de drenagem que resolverão problemas pontuais de alagamento no Bairro São Francisco (região da 25 de Dezembro) e nas saídas de São Paulo e Cuiabá.

Deixe seu Comentário

Leia Também