Unidade de saúde no Jardim Itamaracá ganhará reforma no valor de R$ 581 mil

Foi publicada a licitação para a escolha da empresa que será responsável pela obra de reforma da Unidade de Saúde da Família Dr. Edson Quintino Mendes, USF Itamaracá que será readequada na estrutura física interna e externa.

O projeto contempla a readequação das instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, seguindo as normas sanitárias vigentes. O investimento previsto é de até R$ 581 mil.

Atualmente, a USF Itamaracá é composta por quatro equipes de saúde da família, com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares, residentes, agentes de saúde e administrativos. A unidade é responsável pelo atendimento de mais de 15 mil pessoas.

Em 2023, três unidades de saúde da família já foram revitalizadas pela Prefeitura, nos bairros: Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo e Jockey Club. Está em andamento a revitalização do Complexo de Saúde Nova Bahia, que engloba a USF, o Centro Regional de Saúde e Distrito Sanitário, além da reforma completa da UPA Vila Almeida.

Conforme o edital, a documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues pelas empresas até às 09h do dia 21 de junho de 2023, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais.

