Prêmio da Mega-Sena acumula e salta para R$ 7 milhões

Números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50

29 outubro 2025 - 12h39Luiz Vinicius

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (28), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 7 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.933 foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer na quinta-feira (30).

Conforme a Caixa Econômica, 12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada. Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.366,22 e será pago para 1.231 apostas. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

