Prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados neste sábado são: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58
54 apostas acertaram 5 números e vão levar cada uma R$ 42.308,07.
2.889 apostas tiveram 4 acertos e cada uma vai receber R$ 1.303,52.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.Reportar Erro
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