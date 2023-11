Prêmio MS Industrial de Jornalismo já tem seus vencedores

Aconteceu ontem a entrega do Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2023, realizado pela Fiems. Com a reportagem “Energias Sustentáveis”, os jornalistas Cleber Gellio Da Silva, Eliane Ferreira, Cleiton Bernardi, Alvaro Roneis e Hernani Sucolloti, do SBT MS, foram os vencedores da categoria telejornalismo, o maior da noite.

Para o vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, o Prêmio de Jornalismo representa a celebração do segmento jornalístico. “É muito importante a participação da imprensa nisso tudo. Na divulgação dos desafios e tecnologias. Isso cria uma consciência global de como a indústria vive e do que precisa fazer para se alinhar as práticas sustentáveis. São mudanças que o mundo pede”, ressaltou.

Pela reportagem vencedora no Grande Prêmio, os jornalistas do SBT receberam R$ 25 mil em dinheiro, além de outros R$ 12 mil pelo primeiro lugar na categoria. O trabalho retratou as energias renováveis, destacando a meta de Mato Grosso do Sul em se descarbonizar até 2023, apresentando alternativas de combustíveis mais sustentáveis, como etanol e gás natural e até mesmo veículos movidos à energia elétrica. O material ainda apresentou as vantagens da reciclagem e a tecnologia envolvida nesse processo.

Cleber Gellio, juntamente com a equipe do SBT, foi o vencedor do grande prêmio da noite. O jornalista sagrou-se o maior premiado da história do MS Industrial de Jornalismo, já tendo sido vencedor em edições anteriores nas categorias de Fotografia e Impresso. “Eu sou um outsider da TV. Tenho 9 meses de televisão e fui abraçado pelos colegas. É uma grande satisfação”.

Resultados:

Modalidade interior –

Categoria Rádio -

1º lugar: Carlos Ferreira (Band FM) – “MS vira o jogo e mostra que sabe industrializar de forma consciente”

2º lugar: Thalita Vieira E Dayane Leice (Nova FM) – “Mato Grosso do Sul, O Gigante Verde do Brasil que é sucesso na silvicultura”

Categoria Internet -

1º lugar: Larissa Fonseca Batistoti Da Silva (A Gazeta News) – “Com práticas mais sustentáveis, indústria impulsiona o desenvolvimento de MS”

2º lugar: Hosana de Lourdes Maria Lima (Tudo do MS) – “Maracaju: polo de agronegócio campeã na produção de grãos no Mato Grosso do Sul”

Categoria Impresso -

1º lugar: Maísse Cunha (O Liberal) – “Moeda Verde”, crédito de carbono é a nova aposta pela sustentabilidade no setor industrial”

2º lugar: Ana Cristina Santos De Souza (Jornal do Povo) – “Indústrias buscam alternativas sustentáveis para reduzir volume de resíduos nos aterros”

Modalidade Capital

Categoria Telejornalismo -

1º lugar: Cleber Gellio Da Silva, Eliane Ferreira, Cleiton Bernardi, Alvaro Roneis E Hernani Sucolloti (SBT) – “Energias Sustentáveis”

2º lugar: Willian Franco, Aline Barreto, Márcio Balbuena, Thiago Funes E Thiago Fontoura (MS Record) – “Setor industrial exige compromisso ambiental na produção de algodão”

Categoria Fotojornalismo -

1º lugar: Marcos Maluf (O Estado MS) - “Lixo extraordinário: sucata faz caminho inverso, renasce na indústria e joga luz à mobilidade verde”

Categoria Rádio -

1º lugar: Marcos Rivany, Rodrigo Do Nascimento Rodrigues, Thiago Rafael Stiirmer E Thiago Feitosa Fontoura (Rádio Cidade FM) – “A indústria eficiente”

2º lugar: Mara Riveiros (Sound Radio) – “Mato Grosso do Sul é destaque nacional em energia renovável”

Categoria Internet -

1º lugar: José Câmara e Gustavo Arakaki (G1 MS) – “O papel que conta histórias: indústrias gráficas de MS se aliam à tecnologia e resistem sustentáveis”

2º lugar: Thalya Godoy Da Silveira (Midiamax) – “Filhos da terra: produção cerâmica cresce 5 vezes alinhada à sustentabilidade em Mato Grosso do Sul”

Categoria Impresso

1º lugar: Michelly Perez (O Estado) - “Indústria emite menos de 0,5% dos gases de efeito estufa”

2º lugar: Bruno Arce (O Estado) – “Indústria verde MS move setor, se transforma em energia e surfa na sustentabilidade”

Grande prêmio

Cleber Gellio Da Silva, Eliane Ferreira, Cleiton Bernardi, Alvaro Roneis E Hernani Sucolloti (SBT) – “Energias Sustentáveis”

