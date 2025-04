Preparados, fãs? Segunda temporada de Wandinha ganha trailer

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (23), o trailer da segunda temporada da série Wandinha, além de revelar que a nova temporada será dividida em duas partes, com a participação da cantora e atriz Lady Gaga no elenco da série.

A primeira parte da série será lançada em 6 de agosto, enquanto a segunda parte chega na plataforma de streaming apenas no dia 3 de setembro.

O anúncio do nome de Lady Gaga no elenco, por mais que seu papel não tenha sido revelado, movimentou a internet. Além da cantora e atriz, a série traz de volta nomes já conhecidos, como Emma Myers, Percy Hynes White, Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán.

Além disso, a série também contará com a adição de novos nomes ao elenco, como Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.

Confira o trailer teaser da 2ª temporada de Wandinha:

