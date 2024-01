Preparem os bolsos: Netflix planeja aumentar novamente os preços

Em uma carta para investidores sobre o relatório fiscal e planos futuros, a Netflix revelou que tem planos para aumentar, novamente, os preços das mensalidades na plataforma de streaming.

"Na medida em que investimos e melhoramos a Netflix, nós vamos ocasionalmente pedir aos nossos membros que paguem um pouco a mais para refletir essas melhorias, que por sua vez ajudam a direcionar esse impulso positivo de investimentos adicionais para melhorar e ampliar nosso serviço", disse a empresa no comunicado.

Atualmente, o plano mais básico, o "Padrão com anúncios", custa R$ 18,90 e tem limitações de funcionamento. Os demais planos são o Padrão (1080p), que custa R$ 39,90 e o Premium (4K + HDR + quatro telas simultâneas na mesma residência) por R$ 55,90.

Antes, o Brasil contava com o plano "Básico", que oferecia streaming sem anúncios em 720p por R$ 22,90, mas este foi encerrado ainda em outubro do ano passado em meio as ações da empresa em aumentarem sua receita e combater o compartilhamento de senhas.

