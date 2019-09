Presidente da Fecomércio-MS palestrará no Café com Negócios

Para compartilhar os mais de 30 anos de experiência no comércio e varejo, o presidente da Fercomércio-MS Edison Araújo palestrará na 26ª Café Com Negócios na próxima terça-feira (24), às 7h 30 da manhã em Campo Grande.

Edison Araújo preside o Sistema Fecomércio-MS, Sesc, Senac, IPF-MS, o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, o Instituto MS Competitivo, e é vice-presidente da Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e conselheiro nacional do Sesc e Senac.

Na a palestra, Edison contará sobre suas experiências na carreira e também da atuação conjunta do café e da Federação “O meu papel será o de evidenciar como as nossas instituições estão conectadas”, destaca o presidente.”, afirma.

A entrada custa R$ 30, e a palestra será na Doces Momentos, rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco. Após o encontro será serviço um café da manhã.

Os interessados podem comprar os ingressos na Doces Momentos, QOD Baber Shop ou através do link.

