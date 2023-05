Presidente da Fundect representará MS no CTT

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) garantiu uma vaga no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CTT), com o presidente do órgão sul-mato-grossense, Márcio de Araújo Pereira, representando o Estado em nome das fundações estaduais de pesquisa de todo o país.

A Fundect é a responsável por gerenciar os investimentos em inovação e pesquisas científicas em MS, e foi responsável por editais como o MS Carbono Neutro e diversos outros que atendem aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Já o CCT é uma entidade do Governo Federal criada para organizar a política de ciência e tecnologia do país, formular metas, planos e prioridades nacionais referentes à ciência e tecnologia, e muito mais.

“Ao participar do conselho nós assumimos o compromisso de construir uma sociedade melhor, por meio da ciência e da inovação. Vamos buscar meios para ajudar o Brasil a avançar nessas áreas, em especial em Mato Grosso do Sul, juntamente com o governador Eduardo Riedel. Embora muitos não percebam, pois o trabalho das fundações é silencioso e promove, em especial, as instituições que realizam as pesquisas, nós temos consciência de que o ensino, a ciência, a tecnologia e a inovação só acontecem com fomento e parcerias. Por isso, a presença das fundações nas instâncias de decisão nacional é imprescindível”, explicou o titular da Fundect.

No total, o CCT é composto por 34 membros, incluindo o presidente da República, 16 ministros de Estado, 8 membros escolhidos entre produtores e usuários de ciência e tecnologia e 9 representantes de entidades dos setores de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia.

