Presidente do IDAMS participa do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo

Acontece entre os dias 8 e 10 de outubro em Belo Horizonte (MG), o 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que marca os 50 anos do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e contará com a presença do advogado João Paulo Lacerda presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS).



Lacerda da Silva, presidirá uma das mesas temáticas: “A dinâmica da organização administrativa revisitada: coordenação administrativa, delegações de competência e colaborações entre administrações públicas para o incremento da eficiência”. O tema, segundo ele, reflete desafios concretos da gestão pública brasileira.

“Trata-se de uma discussão extremamente atual. A busca por eficiência administrativa exige que os entes públicos atuem de forma articulada e responsável, compartilhando competências de forma estratégica. É uma honra contribuir com esse debate em um congresso que reúne as maiores referências da área”, afirmou o presidente do IDAMS.

A atual presidente do IBDA, professora Cristiana Fortini lidera a organização da edição comemorativa que reunirá juristas, professores, membros do Ministério Público, Tribunais de Contas, Poder Judiciário e Executivo, além de estudantes e estudiosos de todo o Brasil. O Congresso Brasileiro de Direito Administrativo é o principal encontro jurídico da área no país.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site oficial congresso.ibda.com.br.

