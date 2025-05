Presidente do IDAMS se reúne com advogado-geral da União e reforça cooperação com AGU

Em agenda institucional em Brasília, o advogado João Paulo Lacerda, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), reuniu-se com o advogado-geral da União, Jorge Messias, na sede da AGU. O objetivo é fortalecer a cooperação entre as instituições para consolidar o papel do Direito Administrativo como instrumento essencial na modernização e transparência da gestão pública.

Além disso, para Lacerda, a reunião possibilitou o diálogo para futuras parcerias em áreas como capacitação, produção científica, eventos técnicos e intercâmbio acadêmico, com foco na implantação, em breve, da Escola Sul-Mato-Grossense de Direito.

“Foi uma reunião muito produtiva. A AGU desempenha papel crucial na defesa do interesse público e na garantia da segurança jurídica na administração”, destacou João Paulo Lacerda.

Na oportunidade, o presidente do IDAMS aproveitou ainda para visitar o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (CEFOR), que recentemente celebrou 25 anos. Acompanhado por representantes da Escola Sul-Mato-Grossense de Direito, João Paulo conheceu as metodologias e práticas do centro, reconhecido nacionalmente pela excelência na qualificação de servidores públicos.

Segundo o presidente do IDAMS, a visita serviu para compreender as metodologias de ensino e as práticas de qualificação adotadas pelo órgão. “O CEFOR é um exemplo concreto de como investir em qualificação profissional impacta positivamente o funcionamento da máquina pública. Conhecer de perto essa estrutura nos inspira a levar experiências semelhantes para outros contextos, inclusive em Mato Grosso do Sul”, afirmou o presidente do IDAMS.

