Vídeo - Presidente do Paraguai diz que parceria com o Brasil é histórica

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, comentou sobre as pontes que ligarão o Paraguai com o Brasil, na quinta-feira (20), no programa do colunista Edinho Neves, da TV Educativa Cultura.

Na entrevista, o presidente reforçou que Paraguai e Brasil, após 54 anos, estão vivendo um momento histórico. ‘’Estamos construindo não só uma, mas três pontes que irão nos unir’’, afirmou.

Mario admite que essa aliança também é estratégica, pois se converterá em oportunidade de trabalho para o povo paraguaio e brasileiro. ‘’A Rota Bioceânica vai permitir o acesso da produção de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aos portos chilenos’’, assegura.

Ao final do programa, o presidente paraguaio agrade ao presidente Jair Bolsonaro e ao povo brasileiro. ‘’O Brasil é um exemplo de produção no mundo e nós temos muito que compartilhar, que aprender e que complementar com a produção brasileira’’, encerra.

As pontes serão entre as cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, sobre o Rio Paraguai, e a outra ligando a cidade paraguaia de Vallemy a Colônia Ingazeira sobre o Rio Apa que ligará a BR-267. A expectativa é de que as pontes sejam construídas em um prazo de 5 anos.

Confira a entrevista:

Deixe seu Comentário

Leia Também