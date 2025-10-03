Presidente do Paraguai recebe título de sul-mato-grossense em visita histórica a MS

Em visita inédita a Mato Grosso do Sul, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi homenageado com o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, entregue durante jantar oficial realizado nesta quinta-feira (2), no Yotedi, em Campo Grande. A honraria foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, em coautoria com o deputado Paulo Corrêa, e reconhece a importância do líder paraguaio no fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.

A passagem de Peña pelo estado marca a primeira vez que um presidente do Paraguai cumpre uma agenda extensa em território sul-mato-grossense, com compromissos em Porto Murtinho, Dourados, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A visita reflete o esforço conjunto para consolidar parcerias estratégicas, especialmente em torno da Rota Bioceânica, projeto considerado fundamental para o desenvolvimento da região e da América do Sul.

Durante a solenidade, Peña destacou o papel de Mato Grosso do Sul como modelo de desenvolvimento regional, reafirmando seu compromisso com a integração e o intercâmbio entre os dois países. “A proximidade com o Brasil, especialmente com este estado, é vital para o futuro do Paraguai. Estamos aqui para construir pontes, físicas e diplomáticas, que nos levem mais longe”, declarou.

Na entrega do título, Gerson Claro enfatizou o simbolismo do reconhecimento. “Este gesto representa a amizade entre nossos povos e o desejo de aprofundar a cooperação regional com respeito, diálogo e desenvolvimento mútuo”, afirmou.

Também participaram do evento os deputados estaduais Paulo Corrêa, Junior Mochi, Pedrossian Neto, Roberto Hashioka, Caravina, Rinaldo Modesto, Renato Câmara e Lídio Lopes, além de outras autoridades locais e federais.

Peña participou de uma visita técnica às obras da Ponte Internacional da Rota Bioceânica, entre Porto Murtinho (Brasil) e Carmelo Peralta (Paraguai). Ao lado do governador Eduardo Riedel, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e de Gerson Claro.

