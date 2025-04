Presidente do Setlog atribui 20 mil vagas de motoristas em aberto à falta de segurança em rodovia

Em meio as tratativas sobre a relicitação da BR-163, Cláudio Cavol, presidente da Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de MS), aborda o impacto da falta de motoristas de caminhão em Mato Grosso do Sul frente a insegurança vivida na rodovia, "principal artéria de desenvolvimento do Estado".



Em entrevista ao portal A Crítica, Cavol alertou para as 20 mil vagas sem motoristas. “Tem transportadora com caminhão parado. Aí, na pressa, contratam gente sem experiência. Resultado? Mais acidentes.”



Segundo Cavol, a profissão gera insegurança aos profissionais. “O pai já não ensina mais o filho a dirigir caminhão. A mãe tem medo. A esposa não quer que o marido vá pra estrada. A segurança virou medo.”



No entanto, expectativa é que a Rota Bioceânica, que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, passando por Paraguai, Argentina e Chile, mude a realidade no estado tornando fretes mais baratos e atraindo turistas com abertura de mercado. “Começamos esse projeto há 12 anos. Quando essa rodovia estiver 100%, com alfândega e ponte funcionando, o Mato Grosso do Sul vai mudar. Vai ser outro Estado [...] É integração, não só econômica, mas cultural. E o turismo vai crescer muito também”, apostou.



