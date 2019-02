Presidente do Sinsap vai à Brasília buscar aprovação da PEC 372

O presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de MS (Sinsap-MS), André Luiz Santiago, está buscando apoio dos deputados para aprovação da PEC 372, que reconhece o trabalho do agente Penitenciário e cria a Polícia Penal. O trabalho foi realizado nesta quarta-feira (14) na Câmara Federal.

O objetivo é buscar o fortalecimento do projeto e conseguir apoio do maior número de parlamentares, principalmente da bancada de Mato Grosso do Sul. Na oportunidade, Santiago conheceu os novos parlamentares, para conscientizá-los da importância do projeto para categoria.

O projeto já foi aprovado no Senado e está para ser votado na Câmara Federal. Santiago relatou "nos temos todas as atividades de risco, e não temos os benefícios que as outras polícias tem, esse projeto de lei vai fortalecer a profissão e unificar todo o sistema prisional do país", explicou.

A PEC 372 acrescenta essas polícias ao rol dos órgãos do sistema de segurança pública e determina como competência dessas novas instâncias a segurança dos estabelecimentos penais e a escolta de presos. A intenção é liberar as polícias civis e militares das atividades de guarda e escolta de presos.

Deixe seu Comentário

Leia Também