Preto no branco, a nova coluna do JD1

O portal JD1 Notícias inicia a coluna 'Preto no Branco' que trará os bastidores dos acontecimentos que conduzem o dia a dia no estado e na Capital, e do que acontece 'por trás da fachada', envolvendo diversas autoridades.



A coluna, por vezes, não irá expor nomes, para proteção das fontes, personagens e jornalistas.



Aceitaremos dicas de leitores que tiverem informações 'quentes', pois nem tudo deve ficar 'embaixo dos panos'.

