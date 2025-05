Prevfogo é autorizado a contratar brigadas federais para atuação em Mato Grosso do Sul

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicou uma portaria autorizando a contratação de Brigadas Federais para a prevenção e combate aos incêndios florestais, por parte do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

A contratação está disponível para os municípios de Campo Grande, Corumbá, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho da seguinte forma:

Em Aquidauana Miranda (duas) e Porto Murtinho o PrevFogo é autorizado a contratar brigadas federais temporárias com a estrutura de um brigadista chefe de brigada, brigadistas chefes de esquadrão e brigadistas, para a prevenção e combate aos incêndios florestais.



Corumbá poderá ter ainda a brigada federal de Manejo Integrado do Fogo (Pronto Emprego) pelo período de 2 anos, prorrogável por mais um ano.



Em Campo Grande está autorizada a contratação de Agentes Federais de Informação de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais.



Ao todo serão contratados a nível de estado, 13 brigadistas de queima prescrita e três supervisores estaduais de brigadas, de prevenção e combate aos incêndios florestais, para apoio às Coordenações Estaduais do Prevfogo.

