Riedel é afável com aposentados na Assembleia

Diante de reivindicações de servidores aposentados para diminuir os 14% descontados dos pagamentos, o governador Eduardo Riedel falou hoje (5), na Assembleia Legislativa, para um grupo de manifestantes, que parecer sobre o tema deve ocorrer até o final do mês.

“Na Reforma da Previdência que já tem cerca de 6/7 anos a alíquota foi de 11% a 14%, e nós temos visto crescer a reivindicação para que se muda a alíquota”, falou Riedel. Na última quinta-feira (1°), o chefe do Executivo, estev com representantes do Fórum dos Servidores – com membros de diversos sindicatos de diferentes categorias para discutir o assunto.

“A agenda dos aposentados foi uma das agendas centrais na discussão”, confirmou.

“Estamos em discussão com o Ministério da Previdência Social, logo depois do Carnaval vamos ter uma reunião com vocês (servidores aposentados), para apresentar o que apresentamos ao Fórum dos Servidores e existe a pré-disposição do Governo de Discutir modalidade e maneiras de apoiar os aposentados, se é na alíquota, se é outra medida, vamos discutir”, frisou.

Discussão promete ouvir servidores após o Carnaval a respeito da Lei 274, que alterou o valor da alíquota e possibilidade de outras formas de auxílio, além de apresentar os números da situação previdenciária do Estado.



No encontro com o diretor-presidente da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul), Jorge Oliveira Martins, o governador apresentou a situação da previdência estadual, que tem quase R$ 20 milhões de déficit mensal, valor que é complementado com recursos do Tesouro do Estado.

