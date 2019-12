Previsões mostram mortes de dois ex-presidentes em 2020

Fim de ano chegando e com ele as expectativas para 2020 aumentam. Por isso, o Jornal de Domingo, tentando suprir a curiosidade dos leitores, buscou junto a um bruxo e um babalaô o que eles têm a dizer sobre o ano que se aproxima. O médium Robério Alexandre Bavelone, um dos mais influentes no país, também revelou o que pode acontecer no futuro e com uma visão surpreendente falou que dois ex-presidentes da República morrerão.

Conversamos com Fábio Scheridon, conhecido como Exu Pequeno Babalorixá, que contou um pouco do cenário político de Campo Grande e também fez revelações sobre a carreira de dois cantores brasileiros famosos.

O bruxo é bem experiente na área, trabalha com bruxaria há 44 anos e há 35 está jogando cartas. Recentemente abriu seu canal no YouTube, o “Mestre Vida Louca”.

Em relação às disputas para ocupar a cadeira do Executivo municipal no próximo pleito, Scheridon revelou quem será o escolhido pela população para administrar a capital. “Marquinhos Trad vai ser reeleito, depois da conclusão da revitalização da avenida 14 de julho, ali ele ganhou a reeleição”, revelou.

Scheridon também falou sobre o futuro de alguns artistas de renome nacional, sendo que um deles vai extrapolar as barreiras do país e atingir níveis internacionais.

Ao ser questionado sobre como seria o ano do principal nome do sertanejo, Gusttavo Lima, foi previsto um ano bem importante para sua família. “O Gusttavo Lima vai crescer 10 vezes mais, vai consolidar a carreira pela família”, disse. Recentemente, o cantor anunciou à imprensa que vai reduzir a quantidade de shows por mês para poder acompanhar seus filhos e dar mais atenção ao seu casamento e, pelo visto, isso se concretizará.

Mudando o segmento musical, segundo o bruxo, no ano que vem Anitta vai conseguir sua tão estimada carreira internacional. “Para Anitta, o ano de 2020 vai ser muito bom, ela vai crescer 15 vezes mais do que já é e concretizará sua carreira internacional no ano que vem. A cantora está muito bem encaminhada para tudo isso”, disse, a respeito do futuro da cantora. Nos sites de fofocas, muito se especula se a artista vai se mudar para os Estados Unidos em 2020, já que a carioca tem um empresário internacional.

Exu Pequeno Babalorixá também fez uma previsão uma geral para 2020. O bruxo disse que o ano será de reviravoltas, principalmente para pessoas que têm uma vingança a espreita. “2020 vai ser um mundo real, um mundo concreto, sem tempo para fantasias e de muito trabalho duro. Quem tem karma para pagar, vai pagar. Quem tiver conta a acertar com o astral, vai acertar e todo trabalho de vingança será executado com força”, revelou.

Governo Bolsonaro será de prosperidade

Os pitacos, opiniões e apostas em relação ao cenário político de Campo Grande em 2020 são divergentes entre os eleitores e os partidos, o que acontece também entre os que fazem previsão do futuro. O sacerdote da religião nigeriana Yorubá, Carlos Eduardo, 39 anos, babalaô no Templo de Ifá Oriloba, também deu suas previsões sobre o ano que vem.

Carlos revelou que a disputa pela prefeitura de Campo Grande será de grande surpresa, pois ele afirma que o escolhido pela população será um candidato que nunca ocupou a cadeira de prefeito. “Haverá uma grande reviravolta, é bem provável que o Marquinhos não consiga se reeleger. Existe uma pessoa que nunca foi prefeito de Campo Grande que vai conseguir se eleger e a probabilidade para isso é de 99,9%”, disse, sem revelar o nome.

Ele não se limitou somente às visões de Campo Grande, o sacerdote previu um ano de prosperidade para o governo de Jair Bolsonaro. “O Bolsonaro conseguirá outras alianças e vai dar uma acalmada em 2020, esse ano que vem aí vai ser bem tranquilo para o governo dele e para a população do Brasil, em geral”, afirmou.

Entretanto, um dos mais influentes médius do Brasil, Robério Alexandre Bavelone, 65 anos, Robério de Ogum, adepto do candomblé, disse, durante entrevista à revista Isto É, que o Brasil vai passar por um ano tenebroso. “Teremos um ano cheio de sacrifícios na economia. Será o verdadeiro ano da revolução e da cassação de poderes, com muito peso para as questões de Justiça”, disse.

O presidente também foi citado por Robério de Ogum em suas previsões na entrevista. “Temos um presidente bem intencionado e honesto, mas espiritualmente agoniado e afoito. Ele puxa negatividades do nada. Vejo pessoas como o Marco Feliciano, pastor e deputado federal paulista, rezando sem sucesso. Se o presidente se equilibrasse, as coisas funcionariam. Mas ele sofre de muita falta de paz de espírito”, afirmou.

Outro fato surpreendente levantado pelo médium foi a revelação da morte de dois ex-presidentes. “Dois ex-presidentes vão morrer em 2020. A classe artística vai sofrer com a perda de quatro comunicadores que fizeram história, além de dois cantores e sete atores e atrizes muito queridos”, revelou.

