Prime Video cancela série 'A Roda do Tempo' após três temporadas

A série 'A Roda do Tempo', adaptação televisiva da obra literária de Robert Jordan, foi oficialmente cancelada pela Prime Video. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23), pouco mais de um mês após a exibição do último episódio da terceira temporada, que foi ao ar em 17 de abril.

Lançada em novembro de 2021, A Roda do Tempo rapidamente se tornou uma das maiores estreias da história da plataforma de streaming.

No entanto, a terceira temporada não manteve o mesmo nível de audiência das anteriores, registrando queda nas métricas de engajamento e saindo do Top 10 da Nielsen apenas três semanas após sua estreia, um desempenho inferior às temporadas anteriores, que permaneceram por mais tempo nas listas de mais assistidos.

O cancelamento da série foi motivado por questões financeiras, mesmo com o apoio criativo dos executivos da Amazon MGM Studios e da Sony Pictures Television, responsáveis pela co-produção.

Trama e elenco

The Wheel of Time acompanha Moiraine Damodred (Rosamund Pike), uma poderosa integrante da organização Aes Sedai, em sua jornada até a pequena vila de Dois Rios. Lá, ela busca pelo Dragão Renascido, figura profética destinada a confrontar um mal antigo e restaurar a paz no mundo.

Mesmo após a revelação da identidade do Dragão, as ameaças não cessam. Nos novos episódios, a série explora conflitos internos na Torre Branca, o surgimento dos Ajah Negros, o retorno de inimigos aos Dois Rios e a busca dos Abandonados pelo Dragão.

O elenco principal contou com Rosamund Pike no papel central, além de Daniel Henney (Desaparecida), Madeleine Madden (Dora e a Cidade Perdida), Zoë Robins (Natal Sangrento), Josha Stradowski (Gran Turismo: De Jogador a Corredor), Marcus Rutherford (Setembro 5), Hammed Animashaun (Black Ops), Dónal Finn (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore), Priyanka Bose (Lion: Uma Jornada Para Casa), Kate Fleetwood (Escolha ou Morra) e Taylor Napier (Hanna). O desenvolvimento da série ficou a cargo de Rafe Judkins.

Com o cancelamento, A Roda do Tempo se despede do público após três temporadas, encerrando uma das apostas mais ambiciosas da Prime Video no gênero de fantasia épica.

