Primeira edição da Corrida dos Estados arrecadou de mais de 2,5 mil brinquedos

Aconteceu neste sábado (28) a primeira edição da Corrida dos Poderes, que contou com a participação de milhares de pessoas e arrecadação de mais de 2,5 mil brinquedos que serão distribuídos para crianças carentes durante o Natal.

Realizado pelo Governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, o evento contou com duas mil inscrições abertas para servidores e população em geral, e ocorreu no Dia do Servidor Público.

As inscrições foram gratuitas, e os participantes poderiam optar por participar das provas de 5 km e 10 km de corrida, além de 3 km de caminhada, e contou com acessibilidade, inclusão e premiação tanto para os primeiros colocados, como por grupos de faixa etária.

O governador Eduardo Riedel, que participou da corrida, destacou a importância do evento como uma homenagem ao servidor público sul-mato-grossense.

“Uma festa em um dia importante, que lembra tudo que vivemos e construímos, pois são vocês (servidores) que fazem o Estado funcionar, precisamos parabenizar a todos. Isto representa o espírito público e mostra a integração entre os poderes que é o diferencial do Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador.

“Aqui temos o esporte, a integração, o comprometimento com a saúde das pessoas. Iniciativa fantástica, que viemos prestigiar. No dia do servidor temos que agradecer muito o trabalho deles no dia a dia, que ao longo do tempo, contribuiu para fazer este Estado crescer. Temos que ser gratos”, completou.

A primeira-dama do Estado e madrinha do evento, Mônica Riedel, se surpreendeu com o sucesso e grande adesão à Corrida dos Poderes. “As inscrições terminaram rapidamente em dois lotes e foi um sucesso de adesão, o que nos motiva para realizar as próximas edições. Um evento que reúne saúde, comemoração e solidariedade acima de tudo, com a doação de brinquedos”, disse a primeira-dama.

Além da corrida, o evento contou com atrações musicais, sorteio de brindes aos servidores, área kids para as crianças e espaço gourmet, além de palco para espetáculos a apresentações.

Os mais de 2,5 mil brinquedos representam o início da campanha “Caixa Encantada”, que será promovida pelo Governo do Estado, com o apoio dos demais poderes, para a arrecadação de brinquedos que serão entregues para crianças presentes no período do Natal.

“Esta solidariedade presente no evento foi acima do esperado e nos surpreendeu com a quantidade de brinquedos arrecadados, que ainda vamos fazer a contagem mais está entre 2,5 mil a 3 mil itens. Teremos ainda o mês inteiro (novembro) pela frente para arrecadarmos ainda mais e assim atender estas crianças”, afirmou Mônica Riedel.

Riedel comemorou os números do início da campanha. “Temos que celebrar que somente neste evento vamos gerar milhares de sorrisos com a distribuição destes brinquedos para as crianças no Natal. Isto mostra este trabalho e sentimento coletivo”, afirmou.

