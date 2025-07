Primeiro alistamento militar feminino tem mais de 500 candidatas em MS

Pela primeira vez no país, acontece o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF), que possibilita que jovens mulheres de 18 anos se alistem. Em Mato Grosso do Sul, esse número foi 586 alistadas, sendo 421 para o Exército da 9ª Região Militar em Campo Grande e 132 para Marinha em Corumbá e 33 também para a Marinha em Ladário.

O Presidente da Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas, Tenente Coronel, Roberto Junior, explicou que após a fase inicial de alistamento que ocorreu de 1° de janeiro a 30 de junho, essa nova fase de 1° a 11 de julho é a seleção geral, onde, caso estejam aptas, as candidatas serão designadas pela Diretoria do Serviço Militar de Brasília para as três organizações militares da Capital.



As bases onde as jovens poderão ingressar são Hospital Militar de Campo Grande, o Colégio Militar de Campo Grande e a Base de Administração e Apoio Do Comando Militar do Oeste. "Elas vão passar por mais uma seleção complementar agora nas organizações militares e após esse processo é que de fato elas vão ser incorporadas ali no mês de março", explicou Roberto Junior.



São 99 vagas para o Serviço Militar Inicial Feminino em Campo Grande, sendo 27 para o Colégio Militar, 12 para o Hospital Militar e 60 para a Base de Administração.

Para Rafeala Braga, que tem a família de oficiais, é um sonho realizado. "Meu avô tem carreira, o meu tio, o meu pai. Então foi algo que eu tenho bastante orgulho também e gostaria de dar esse orgulho para os meus pais. Não vai ser fácil, não, mas eu creio que eu consigo e eu sou capaz de passar por tudo isso".



As jovens recebem salário mínimo, assistência médica odontológica, alimentação e alojamento que passará por adequação para abrigar as futuras militares. O serviço militar temporário dura oito anos com renovação anual, com a possibilidade ainda de integrar carreira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também