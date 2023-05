Primeiro eclipse lunar do ano acontece nesta sexta-feira; veja onde acompanhar

Acontece nesta sexta-feira (5) o primeiro eclipse lunar do ano, mas infelizmente, para a tristeza do entusiasta de astronomia brasileiro, o fenômeno só poderá ser visto, segundo o site EarthSky, na Europa Oriental, Oriente Médio, África, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Antártica, Oceano Atlântico Sul, Oceano Índico e Oceano Pacífico.

O eclipse de amanhã se trata de um lunar, um fenômeno diferente do eclipse solar que ocorreu em 20 de abril. O fenômeno desta sexta-feira ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra em nosso satélite natural e o escurecendo.

Devido ao posicionamento do nosso planeta, o sol ainda estará no céu brasileiro durante o fenômeno, tornando impossível que ele seja visto de qualquer ponto do Brasil.

Onde acompanhar

Assim como em fenômenos astronômicos passados, a NASA, agência espacial dos Estados Unidos, transmitirá ao vivo o evento em seu canal oficial no YouTube.

Eclipses no Brasil

O próximo eclipse visível em território brasileiro ocorrerá em 14 de outubro, e será um solar anular, no entanto, só poderá ser visto de certas regiões do Brasil.

Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o fenômeno será um parcial, com parte do Sol sendo ocultada pela Lua.

Logo em seguida ocorre o último eclipse do ano, nos dias 28 e 29 de outubro, que infelizmente só será visível de uma pequena parte do país.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também