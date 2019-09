Primeiro shopping de Três Lagoas será inaugurado em 5 de dezembro

Joilson Francelino, com informações do site JP News

Previsto para ser inaugurado no dia 7 de novembro, o primeiro shopping center de Três Lagoas tem nova data para abrir as portas, dia 5 de dezembro.

O anúncio foi feito pelo empresário Jorge Abdul Ahad, da construtora Hannah Engenharia, durante o evento de entrega das chaves das lojas. “Dentro de 90 dias o sonho das famílias três-lagoenses será uma realidade. O, então, ‘elefante branco’ dará espaço para um local de entretenimento, diversão e compras”, garantiu.

Mais de 70% das obras estão concluídas. A estrutura está orçada em R$ 100 milhões e terá 21.600 m² de área bruta locável, piso único, seis lojas âncoras, sete megalojas satélites, praça de alimentação com 20 operações e capacidade para 800 lugares, quatro salas de cinema, com 900 assentos e 1,2 mil vagas no estacionamento.

Quando estiver pronto, o empreendimento vai gerar 1,5 mil empregos diretos e indiretos.

