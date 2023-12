Primeiro sorteio da Nota MS Premiada em 2024 será em fevereiro; confira as datas

Foi divulgado na edição desta quarta-feira (27), do Diário Oficial do Estado, o calendário dos sorteios do programa Nota MS Premiada para o ano de 2024 com dezenas sorteadas da Mega-Sena.

Concorrem no programa “Nota MS Premiada”, os consumidores que exigem nota fiscal nas compras realizadas no Estado. A premiações chega a R$ 300 mil por mês, deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina. O sorteio é feito uma vez ao mês

A intenção é combater a sonegação fiscal e assim aumentar a arrecadação do Estado.

A consulta dos sorteios mensais é realizadano site do programa, caso seja um dos premiados, o consumidor precisa fazer o cadastro no endereço eletrônico para receber os valores na conta bancária

Serão realizados onze sorteios entre fevereiro e dezembro de 2024. Confira as datas abaixo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também